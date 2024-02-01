Kyodo: Toyota продлила остановку шести производственных линий

По информации агентства, это связано с фальсификацией данных о двигателях

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение продлить до 5 февраля остановку работы шести производственных линий на четырех расположенных в Японии заводах в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Ранее телеканал NHK проинформировал, что остановка производства продлится до 1 февраля.

29 января Toyota Motor сообщила, что приостановит поставки 10 моделей с двигателями, при сертификации которых были выявлены нарушения. Среди них такие популярные автомобили, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

В 2023 году Daihatsu, дочерняя компания Toyota, оказалась в центре скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, влияющими на безопасность эксплуатации автомобилей. Фирма нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубеж всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.