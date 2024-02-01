Число работающих в промышленном секторе Москвы увеличилось до 725 тыс.

Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем 20 различными инструментами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число работающих в промышленном секторе столицы по итогам 2023 года увеличилось до 725 тыс. человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице, способствует появлению новых и расширению действующих предприятий. Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем 20 различными инструментами, часть из которых дает значительные налоговые льготы. Это также позволяет промпредприятиям разрабатывать и внедрять новые современные технологии, стабильно наращивать объемы производства продукции, в том числе высокотехнологичной, а также создавать новые рабочие места. По итогам 2023 года количество фабрик и заводов в городе выросло до 4,2 тыс., число занятых в промышленном секторе увеличилось почти на 3,6% - до 725 тыс. человек", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что на промышленных площадках выпускают как товары ежедневного пользования, так и жизненно важную и высокотехнологичную продукцию. Так, по итогам прошлого года на 8% - до около 760 - увеличилось количество предприятий, занятых в производстве электроники и приборостроении.

"В 2023 году на 14% выросло количество производителей продуктов питания, теперь их свыше 290. Столичные промышленники выпускают колбасы, молочную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию, а также актуальные для многих изделия без сахара и глютена. На 11% увеличилось число предприятий в отрасли легкой промышленности - работают около 320 фабрик. Их росту и развитию помогает всесторонняя поддержка города, например присвоение статуса промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы. Такой спецстатус имеют 26 предприятий легкой и пищевой отраслей промышленности", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Статус промышленного комплекса присваивается производствам, выручка которых от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук превышает 80% от общего объема прибыли. С 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тыс. человек.

Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5% вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю - 20% от исчисленного, а ставка аренды земли - 0,3% от кадастровой стоимости участка.