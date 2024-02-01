Бюджет РФ получил за 2023 год 513,8 млрд рублей от управления средствами Казначейства

Регионы получили 144 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральный и региональные бюджеты получили 657,8 млрд рублей от управления остатками средств на едином казначейском счете (ЕКС) за 2023 год. Об этом сообщило Федеральное казначейство в своем Telegram-канале. По его данным, субъекты РФ получили 144 млрд рублей, федеральный бюджет - 513,8 млрд рублей.

"За 2023 год 657,8 млрд рублей от управления остатками средств на ЕКС поступило в доход федерального и региональных бюджетов, в том числе 318,8 млрд рублей за IV квартал 2023 год", - говорится в публикации.

Ранее руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин сообщал, что объем доходов от управления остатками средств на ЕКС в 2022 году составил 541 млрд рублей.

С 2023 года доход от управления временно свободными средствами ЕКС получают ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Всего за 2023 год на единые счета бюджетов этих четырех регионов было зачислено 4,4 млрд рублей, в том числе по итогам IV квартала 2023 года - 1,9 млрд рублей.