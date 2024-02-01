Минфин Индии: новый экономический коридор IMEC изменит правила игры в мировой торговле

Формируется новый мировой порядок после пандемии, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Создание нового экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC) станет переломным шагом для Индии и остального мира. Об этом заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте промежуточный бюджет республики на новый финансовый год.

"Торговый коридор Индия - Ближний Восток - Европа, о котором было недавно объявлено, представляет собой стратегический и экономический переломный момент для Индии и других стран", - сказала она, процитировав слова премьер-министра республики Нарендры Моди о том, что этот коридор "станет основой мировой торговли на сотню лет".

По ее словам, ситуация в мире становится все более сложной, учитывая текущие конфликты и климатические вызовы, нарушаются цепочки поставок, конкуренция за критически важные минералы и технологии становится все более ожесточенной. "Формируется новый мировой порядок после пандемии", - отметила министр. "Индия уверенно идет свои путем", - подчеркнула она.

На полях саммита Группы двадцати в Нью-Дели Индия, США, Саудовская Аравия и Евросоюз договорились о создании транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Проект предполагает строительство сети железных дорог и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта намерены увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

IMEC позиционируется как противовес китайской инициативе "Один пояс - один путь".