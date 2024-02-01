Московский производитель выпустил более 100 комплексов для связи в труднодоступных местах

Устройство бесперебойно поддерживает стандарты мобильной передачи данных 3G и LTE и может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Столичная компания "Инкарнет", специализирующаяся на производстве устройств для бесперебойного сетевого доступа в транспорте, в 2023 году изготовила свыше 100 мобильных комплексов для организации связи в труднодоступных и отдаленных местах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московское предприятие в 2023 году выпустило свыше 100 комплексов для организации связи в труднодоступных местах. Устройство массой около 2,5 кг бесперебойно поддерживает стандарты мобильной передачи данных 3G и LTE и может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что принцип работы устройств основан на объединении каналов мобильного интернета сразу от нескольких сотовых операторов связи, что обеспечивает стабильную и высокую скорость подключения. Время автономной работы достигает 12 часов, что позволяет использовать комплекс во время поисково-спасательных работ и в туристических походах.

"Наш мобильный комплекс в прошлом году был использован в работе нескольких поисково-спасательных отрядов, обеспечивая связь в труднодоступных местах. С его помощью передавались координаты для спецтранспорта, что помогло спасти жизнь и здоровье людей", - добавил гедиректор компании Антон Есин.

Производитель оснащает оборудованием для беспроводной связи поезда дальнего следования и скоростные поезда "Ласточка", а также частные автомобили, морской и речной транспорт. Производителем реализовано уже около 1 тыс. кейсов.

"Столичные предприятия вносят значительный вклад в развитие телекоммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Поддержка города, а также развитая бизнес-среда позволяет компаниям развивать инновационные решения и обеспечивать рынок высокотехнологичной продукцией", - резюмировал Овчинский.