Российский рынок акций открылся умеренным ростом основных индексов

Курс доллара составлял 90,09 рубля, евро находился на уровне 97,21 рубля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,19%, до 3 220,43 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 125,88 пункта (+0,02%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 226,15 пункта (+0,37%), а индекс РТС достиг 1 128,06 пункта (+0,22%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 90,09 рубля (+0,09%), евро находился на уровне 97,21 рубля (-0,37%). Курс юаня равнялся 12,513 рубля (+0,09%).