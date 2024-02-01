Акции "Юнайтед медикал груп" на Мосбирже росли почти на 27%

Котировки пошли вверх на фоне возобновления торгов акциями компании на Мосбирже после редомициляции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Юнайтед медикал груп" на Московской бирже росла почти на 27%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне возобновления торгов акциями компании на Мосбирже после редомициляции.

По данным на 10:01 мск, акции "Юнайтед медикал груп" росли на 26,99% - до 1 005,4 рубля за бумагу. К 10:25 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 893,6 рубля за бумагу (+12,87%).

Ранее стало известно, что "Юнайтед медикал груп" - холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC) - осуществила перерегистрацию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области РФ. Возобновление торгов обыкновенными акциями компании было назначено на 1 февраля 2024 года.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр.