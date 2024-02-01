ЦБ выпустил памятную серебряную трехрублевую монету с храмом Вознесения Господня

Она входит в серию "Памятники архитектуры России"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную храму Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Это один из самых известных храмов в Москве. Именно в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета серии "Памятники архитектуры России" выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", а также дата "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение храма Вознесения Господня "Большое Вознесение" на фоне выполненной в технике лазерного матирования сцены венчания А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой; слева - миниатюрная фигура ангела, выполненная в рельефе. По окружности расположены надписи: в верхней части - "Храм Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот", в нижней части - "Москва".

ЦБ напомнил, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.