Банки будут информировать клиентов об окончании срока их вкладов

При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с кредитной организацией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские банки обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов.

Соответствующая законодательная норма вступила в силу с 1 февраля 2024 года.

"Согласно законодательству, это нужно сделать не позднее чем за пять дней до окончания срока вклада. Таким образом, человек сможет быстрее принимать решения по своим накоплениям - например, вовремя переоформить или закрыть вклад", - указали в пресс-службе Банка России.

При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с банком. Уведомления будут бесплатными.