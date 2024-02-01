Экологические НКО ФРГ призвали Шольца ввести мораторий на новые проекты СПГ

Германия поставила цель достигнуть климатической нейтральности к 2045 году

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие германские экологические организации призвали федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца последовать примеру президента США Джо Байдена и ввести мораторий на реализацию новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в письме НКО в адрес главы кабмина, попавшем в распоряжение газеты Tagesspiegel.

"Настало время тщательно проанализировать [процесс] строительства и утверждения новых терминалов СПГ в Германии, - говорится в документе. - Господин канцлер, последуйте примеру президента США и введите мораторий <...>". Как отмечается в письме, "в качестве первого важного шага следует немедленно остановить работу [терминала] на острове Рюген". Письмо подписали шесть крупных международных и национальных организаций по защите климата, включая Федерацию охраны окружающей среды и природоохранную НКО Deutsche Umwelthilfe.

Байден объявил 26 января о том, что США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Такой шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений насчет возведения новых предприятий по производству этого вида топлива.

Германия поставила цель достигнуть климатической нейтральности к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, однако страна стала отказываться от них после обострения конфликта на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год, это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".