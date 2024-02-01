Shell в 2023 году снизила производство СПГ на 5% из-за потери объемов с "Сахалина-2"

В первом квартале 2024 года компания рассчитывает нарастить производство до 7-7,6 млн тонн СПГ

ТАСС, 1 февраля. Shell в 2023 году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 5% по сравнению с 2022 годом, до 28,29 млн тонн, из-за потери объемов с проекта "Сахалин-2", говорится в отчете компании.

Так, в первом квартале Shell произвел 7,19 млн тонн СПГ, во втором - 7,17 млн тонн, в третьем - 6,88 млн тонн, в четвертом - 7,06 млн тонн. В первом квартале 2024 года компания рассчитывает нарастить производство до 7-7,6 млн тонн СПГ.

Продажи СПГ Shell в 2023 году выросли на 2% - до 67,09 млн тонн по сравнению с 65,98 млн тонн годом ранее. В первом квартале 2023 года объем продаж СПГ составил 16,97 млн тонн, во втором квартале - 16,03 млн тонн, в третьем - 16,01 млн тонн, в четвертом - 18,09 млн тонн.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Доля российского "Газпрома" в проекте - 50,00000001%. Согласно указу, после отказа доля Shell должна быть оценена и продана. Заявку на нее подал "Новатэк".