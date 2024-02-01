В единую систему межведомственного взаимодействия включены 15 тыс. российских организаций

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что за 2023 год было совершено 80 млрд транзакций по обмену данными между ведомствами

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. российских органов власти, местного самоуправления, организаций и банков включены в Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщил в ходе пленарного заседания цифрового форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"И госуслуги, и контрольно-надзорный блок у нас поддерживаются большой системой электронного взаимодействия между ведомствами. У нас 15 тыс. органов власти, местного самоуправления, организаций банков включены в единую систему взаимодействия", - сказал министр.

Он добавил, что за 2023 год было совершено 80 млрд транзакций по обмену данными между ведомствами. По словам Шадаева, система позволяет исключить необходимость получения от граждан и бизнеса дополнительных справок в момент оказания им различных сервисов и услуг.

В 2024 году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.