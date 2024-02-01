СМИ: Huawei и JAC представят первый совместный электромобиль в четвертом квартале

По информации Yicai, им станет люксовый седан, который будет иметь характеристики, схожие с BMW 7-й серии

ШАНХАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый "умный" электромобиль совместной разработки компаний Huawei и JAC Motors будет представлен в четвертом квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает шанхайский деловой ресурс Yicai.

Им станет люксовый седан, который будет иметь характеристики, схожие с BMW 7-й серии. Цена на эту разработку предполагается в районе 1 млн юаней ($140,8 тыс.).

Производство автомобиля будет налажено на предприятии, которое строится в настоящее время в восточной китайской провинции Аньхой. Источники ресурса указывают, что строительство находится на финальной стадии.

Партнерство с Huawei, слухи о котором циркулировали в течение нескольких месяцев, компания JAC Motors подтвердила в декабре 2023 года. Однако на тот момент не было информации о том, какой автомобиль они будут совместно разрабатывать. В этом партнерстве Huawei поставит автопроизводителю комплексные высокотехнологичные решения.