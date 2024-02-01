СПбМТСБ обновила меры контроля над ходом торгов

С 1 февраля нарушением, в частности, считается подача заявок на покупку товара в ходе биржевых торгов менее чем за одну секунду, указание в заявке цены, увеличивающей текущую рыночную цену до предельного значения, установленного биржей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изменила критерии контроля торгов с целью выявления недобросовестных торговых практик. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Так, биржа опубликовала три критерия, одновременное нарушение которых участкам торгов будет грозить приостановление допуска к ним на срок не менее 10 торговых дней.

Нарушением с 1 февраля считается подача заявок на покупку товара в ходе биржевых торгов менее чем за одну секунду, указание в заявке цены, увеличивающей текущую рыночную цену до предельного значения, установленного биржей.

Кроме того, к нарушению хода торгов теперь относится заключение договоров по одному биржевому инструменту в объеме 300 тонн и более и 35% и более от общего объема реализации.

Ранее одна из крупнейших в России сетей АЗС "Нефтьмагистраль" заявила, что не может купить топливо на СПбМТСБ. В качестве причин компания назвала деятельность перекупщиков, которые моментально скупают топливо с использованием роботов и алгоритмических систем закупки, а затем предлагают купить бензин и дизель уже у них, но с премией.