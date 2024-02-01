Shell в 2023 году снизила добычу углеводородов на 5% на фоне продажи некоторых активов

В компании отметили, что рост добычи на новых проектах оказался больше, чем спад производства на старых месторождениях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Англо-голландская Shell по итогам 2023 года сократила добычу углеводородов на 5%, до 1,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с) в связи с продажей активов, сообщила компания.

В 2022 году показатель составлял 1,897 млн б/с. "По сравнению с 2022 годом добыча снизилась в основном в связи с продажей активов", - говорится в отчете Shell. При этом компания отмечает, что рост добычи на новых проектах оказался больше, чем спад производства на старых месторождениях.

Производство газа за 2023 год снизилось на 16%, до 2,75 млн куб. футов в сутки, жидких углеводородов - на 1%, до 1,3 тыс. б/с.

В четвертом квартале компания нарастила добычу нефти и газа на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1,87 млн б/с.