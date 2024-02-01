Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве на шахтоучастке "Октябрьский" в Кузбассе

Как сообщил представитель ведомства Андрей Виль, там выявили нарушение в системе аэрогазового контроля

ТАСС, 1 февраля. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило горные работы по выемке угля на лаве №1303 на шахтоучастке "Октябрьский" угольной компании "Сила Сибири", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: на ведение горных работ по выемке угля в лаве №1303 АО "Угольная компания "Сила Сибири" шахтоучасток "Октябрьский" за нарушение в системе аэрогазового контроля, за пылевзрывоопасное состояние горной выработки. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

В сентябре 2023 года все работы на шахтоучастке "Октябрьский" приостанавливались из-за отсутствия второго запасного выхода, что предусмотрено проектом.