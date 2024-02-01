ЦБ попросили обязать банки использовать телефонные номера не длиннее пяти цифр

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев считает, что это будет способствовать предупреждению и предотвращению случаев мошенничества

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кредитные организации необходимо обязать использовать для связи с клиентами единые многоканальные номера, состоящие не более чем из пяти цифр. Такое предложение первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") направил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Парламентарий пояснил, что граждане не всегда могут отличить мошенников от банковских служащих, так как последние используют в своей работе телефонные номера, которые не позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность к кредитной организации.

"Статьей 24.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности" предусмотрено утверждение стандартов деятельности кредитных организаций, что входит в полномочия Банка России. В связи с изложенным предлагаем установить в соответствующих стандартах использование кредитными организациями для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр", - указал Ткачев в обращении.

Депутат считает, что это будет способствовать предупреждению и предотвращению случаев мошенничества.