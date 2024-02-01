Лукашенко: Минск и Брянская область в 2024 году должны восстановить рост товарооборота

В качестве успешного примера сотрудничества белорусский лидер привел работу организовавших свои производства в Брянской области белорусских флагманов машиностроительной области - предприятий "Амкодор" и "Гомсельмаш"

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Брянская область в 2024 году должны восстановить рост товарооборота. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе встречи в Минске с губернатором российского региона Александром Богомазом.

"В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до 1 млрд [в долларовом эквиваленте]. В прошлом году мы немножко снизили [темп] по разным причинам, [товарооборот составил] где-то $800 млн или чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру", - сказал он.

Лукашенко выразил уверенность в том, что миллиардный товарооборот республики и российского региона - далеко не предельный показатель. "И главный резерв - реализация крупных кооперационных промышленных проектов", - указал белорусский лидер.

В качестве успешного примера сотрудничества Лукашенко привел работу организовавших свои производства в Брянской области белорусских флагманов машиностроительной области - предприятий "Амкодор" и "Гомсельмаш". Он указал на готовность белорусской стороны и дальше развивать данный опыт, в том числе путем создания в регионе предприятий по изготовлению техники, материалов и оборудования. Также белорусский президент отметил перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве и сфере строительства.

По данным белорусской стороны, в январе - ноябре 2023 года товарооборот республики и российского региона в годовом исчислении снизился на 4,9%, составив $793,8 млн. В 2022 году объем товарооборота вырос до рекордных $921,8 млн против $674,6 млн годом ранее.