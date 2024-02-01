Сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки составила более 1 млрд рублей

Роскомнадзор заблокировал более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки в 2022-2023 годах. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"В общей сложности Роскомнадзором заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций, а на иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей", - сказал он на форуме "Все для победы!", который проводит Народный фронт в Туле.

Важным фактором, дестабилизирующим общественно-политическую обстановку, является распространение контента экстремистского характера, добавил Зайцев. Так, всего заблокировано или удалено по требованию Роскомнадзора более 792 тыс. материалов, содержащих экстремистский контент.

"Для противодействия распространению материалов экстремистского и террористического характера в 2022-2023 годах с редакциями СМИ, вещательными организациями и владельцами региональных интернет-ресурсов Роскомнадзором проведено 314 профилактических мероприятий", - заключил Зайцев.