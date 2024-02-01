РКН с 2021 года оштрафовал компании за неудаление контента более чем на 35 млрд рублей

Всего за этот период Роскомнадзором было наложено 147 штрафов

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор наложил 147 административных штрафов на сумму более 35 млрд рублей на крупные интернет-компании за неудаление запрещенного контента с 2021 года. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"В связи с неудалением запрещенного контента Роскомнадзором на крупные интернет-компании были наложены административные штрафы. В общей сложности [с 2021 года] Роскомнадзором было наложено 147 штрафов на общую сумму 35 млрд 311 млн рублей", - сказал он на форуме "Все для Победы!", который проводит Народный фронт в Туле.

Кроме того, за повторное неудаление противоправной информации на компанию Meta Platforms (признана в России экстремистской) и компанию Google LLC наложены оборотные штрафы в общей сложности составляющие 1,99 млрд рублей и 32,911 млрд рублей соответственно, сообщил Зайцев.