Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 4,3%

Она составила 94,8 млн тонн

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в январе составила 94,8 млн тонн, снизившись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом холдинг сообщил на своем официальном сайте.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2024 года составила 94,8 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Грузооборот за январь сократился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 207,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 9,2%, до 258,5 млрд тонно-км. Прирост погрузки по итогам января показали удобрения (+7,7%), зерно (+3,5%), цемент (+1,2%), лесные грузы (+5,3%), промышленное сырье (+17,9%), кокс (+0,7%).

Неблагоприятные погодные условия - такие, как температурные колебания, штормы и снегопады, замедлили работу в цепочке экспортных поставок. Порты несколько раз сталкивались с ограничениями.

"Выявили технические проблемы у себя как клиенты, так и железная дорога. Фиксируем проблемы с тягой и стараемся их максимально быстро решать с сервисными компаниями", - заявили в РЖД.

Также в холдинге отметили, что погрузка строительных грузов замедлилась из-за перехода на автомобильную логистику поставок с ближайших карьеров. Также отмечается, что грузоотправители не в полной мере использовали портовые мощности, особенно в Азово-Черноморском бассейне.