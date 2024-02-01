В Монголии заявили, что восток страны может стать ключевым регионом коридора из РФ в КНР

Речь идет о районах Хэнтий, Дорнод и Сухэ-Батор, сообщил глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

УЛАН-БАТОР, 1 февраля. /ТАСС/. Восток Монголии может быть ключевым регионом при создании экономического коридора из России в Китай благодаря своим географическим преимуществам. Об этом сообщил глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на открытии экономического форума "Региональное развитие".

"Восток нашей страны может стать ключевым регионом при формировании экономического коридора Россия - Монголия - Китай. За эти два дня мы хотели бы обсудить грандиозные перспективы восточных аймаков (регионов - прим. ТАСС) Хэнтий, Дорнод и Сухэ-Батор с диверсификацией их экономики для сбалансированного развития и превращения их в районы исторического туризма", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что в этих трех приграничных с РФ и КНР восточных аймаках живут 229 тыс. человек. Они содержат 23% от поголовья коней страны и 18% крупного рогатого скота. Регион интересен для исторического туризма как родина Чингисхана и место боев на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Также Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ определил для обсуждения на форуме другие аймаки, граничащие с Россией. В частности, на севере приграничный с РФ аймак Сэлэнгэ, соседние с ним Дархан-Уул и Тув могут стать экспортирующим продукты питания регионом. В этих трех аймаках проживают около 320 тыс. человек, которые производят 70,2% зерна, 66% овощей и 79,4% картофеля в стране.

Отметив, что пять западных аймаков на границе с Россией и Китаем занимают 26,5% территории Монголии, а также что на их территории живет около 16% населения и пасется более 30% всего поголовья скота, глава правительства затронул вопрос возможного экспорта возобновляемой энергии из региона.

Еще два соседних с РФ северных аймака Булган и Хубсугул, а также ближайший Орхон, где проживают 535 тыс. человек, считаются территориями природного туризма. По итогам двухдневного форума правительство пересмотрит концепцию регионального развития, которая определяет экономические приоритеты каждого аймака.