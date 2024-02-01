Погодные ограничения на Балтике в январе не повлияли на отгрузки нефти "Транснефтью"

Однако следовавший по Финскому заливу танкер под догрузку нефтепродуктами в порт Приморск без сопровождения ледокола вмерз в лед, не успел подойти в установленные сроки и стал переходным на следующий месяц, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Погодные ограничения на Балтике в январе 2024 года не повлияли на график отгрузки нефти "Транснефтью" в Усть-Луге и Приморске. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Усть-Луге и Приморске погодные ограничения в несколько часов (в прошлые два года их не было) не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти. При этом следовавший по Финскому заливу танкер под догрузку нефтепродуктами в порт Приморск без сопровождения ледокола вмерз в лед, не успел подойти в установленные сроки и стал переходным на следующий месяц", - сказал он.

В целом ограничение отгрузки в период штормовых дней в январе незначительно сказалось на выполнении месячного графика в портах присутствия "Транснефти". Так, в Новороссийске отгрузка была ограничена 18 суток (в январе 2023 года - 9 суток, в январе 2022 года - 20 суток). При этом переходным стал один нефтетанкер, опоздавший в порт из-за создавшейся очереди в Босфоре, и танкер под нефтепродукты, из-за технических проблем (намотались на винт рыболовные сети) не сумевший встать под налив.

"В Козьмино из-за шторма отгрузка была ограничена более 10 суток (в 2023 году 4 суток, в 2022 году - 10 суток), причем непрерывно штормило около недели в третьей декаде месяца. Два танкера стали переходными на февраль, но в первый же день месяца были отгружены", - отметил Демин.