Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе выросли на 4,1%

За этот период перевезли 86,8 млн пассажиров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В январе РЖД перевезли 86,8 млн пассажиров, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Всего за первый месяц года поездки совершили 86,8 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

Из них в пригородном сообщении было перевезено 77,1 млн пассажиров, что на 3,4% выше, чем в прошлом году и 9,7 млн пассажиров - в дальнем следовании, прирост здесь составил 9,7%.

Пассажирооборот в январе составил 10 млрд пасс.-км, прирост составил 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе: в пригородном сообщении - 2,4 млрд пасс.-км (+4%) и в дальнем следовании - 7,6 млрд пасс.-км (+11%), добавили в РЖД.