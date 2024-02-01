Объем трансграничных переводов провинции Хайнань в 2023 году вырос на 122,9%

В 2023 году, согласно официальным данным, хайнаньские банки осуществили трансграничные операции в юанях с участием свыше 3,7 тыс. предприятий со всей провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Общий объем трансграничных денежных переводов южной китайской провинции Хайнань в 2023 году достиг 326,8 млрд юаней (около $46 млрд), что на 122,9% превысило показатель 2022 года. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По словам заместителя руководителя хайнаньского отделения Народного банка Китая Хуан Гэ, в прошлом году впервые расчеты в юанях превысили половину от общего объема трансграничных переводов. В 2023 году, согласно официальным данным, хайнаньские банки осуществили трансграничные операции в юанях с участием свыше 3,7 тыс. предприятий со всей провинции. Соответствующий показатель вырос на 27,3% в годовом выражении.

За прошлый год зафиксирован также значительный рост расчетов в юанях с основными зарубежными торговыми партнерами. В частности, трансграничные переводы между Хайнанем и странами АСЕАН выросли на 149,6% в годовом выражении. Со странами инициативы "Один пояс - один путь" показатель вырос на 146,2%, а с государствами - участниками Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - на 133,2%.

В июне 2020 года власти провинции опубликовали программу строительства на Хайнане свободного торгового порта, которая предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.