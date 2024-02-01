Трасса "Восточной системы газоснабжения" пройдет через восемь муниципалитетов Приамурья

Они расположены на левом берегу реки Зея

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" в Приамурье пройдет по левому берегу реки Зея через восемь муниципалитетов региона, сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Алексей Тарасов.

"В настоящее время реализуется инвестиционный проект ПАО "Газпром", направленный на обеспечение возможности дополнительных поставок газа перспективным потребителям, в том числе в Амурской области до 2030 года. И дальше - строительство системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", с планируемой трассой прохождения по территории муниципальных образований области, расположенных на левом берегу реки Зея (Мазановский, Серышевский, Белогорский, Ромненский, Октябрьский, Завитинский, Бурейский и Архаринский районы)", - сказал Тарасов.

Газификация населенных пунктов, расположенных в этих районах, будет возможна после окончания строительства "Восточной системы газоснабжения", не ранее 2030 года. С учетом сроков по поручению президента России Владимира Путина в этом году правительство области совместно с ПАО "Газпром" разработают и утвердят "дорожную карту" по газификации Белогорска до 2032 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак накануне сообщил, что строительство газопровода Белогорск - Хабаровск от Амурского ГПЗ для соединения с газопроводной системой Сахалин - Хабаровск - Владивосток ("Восточная система газоснабжения") завершится в 2029 году. Его общая протяженность - около 830 км, он пройдет по территории трех субъектов Дальнего Востока - Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Приамурья.

О газопроводе

По проекту "Восточной системы газоснабжения" "Газпром" магистральный газопровод пройдет также на территории Еврейской автономной области. По данным пресс-службы правительства ЕАО, газификация региона входит в мастер-план города Биробиджана, разработанный проектным отделом ДОМ.РФ. Это позволит реализовать на территории региона ряд проектов с высокой добавленной стоимостью. Так, в регионе планируют создать единый металлургический кластер с использованием Гаринского, Сутарского, Костеньгинского месторождений железной руды производственной мощностью до 2 млн тонн горячебрикетированного железа в год. В проект вложат более 100 млрд рублей. В Смидовичском районе области планируется реализовать проект по производству минеральных удобрений. Будет вложено 250 млрд рублей и создано 850 рабочих мест.

Глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил ТАСС, что подключение объектов энергетики к газу позволит отказаться от угольного теплового контура ключевого города ЕАО - Биробиджана. "Это улучшит качество предоставляемых услуг и экологическую ситуацию. Таким образом, газификация повысит качество жизни более 70 тыс. человек", - обозначил глава региона, уточнив, что в перспективе - строительство трех котельных, работающих на газе, которые заменят городскую ТЭЦ.

Также работы по строительству газопровода Белогорск - Хабаровск начнутся и в Хабаровском крае. Ранее заместитель министра по энергетике региона Наталия Жохова сообщала, что реализация проекта стартует в августе 2024 года. Первоочередной участок газопровода будет построен на межселенных территориях (находящихся вне границ поселений) трех районов - Нанайского, Амурского, Хабаровского.