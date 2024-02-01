В Подмосковье начался прием заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы

Размер субсидии составляет до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подмосковные предприятия могут подать заявку на получение субсидии при выходе на крупнейшие маркетплейсы, размер субсидии составляет до 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Размер субсидии составит до 500 тыс. рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, доставки или продвижения товаров. Данная мера поддержки работает уже четвертый год. За это время ее получателями стали более 560 предпринимателей. Суммарный размер поддержки составил 145 млн рублей", - привели в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что подать заявку на получение субсидии предприниматели могут в течение года. В программе принимают участие 13 крупнейших торговых онлайн-площадок, в их числе Ozon, "Яндекс. Маркет", "Авито", "Сбермегамаркет" и другие.