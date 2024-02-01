1 февраля, 09:42,
обновлено 1 февраля, 09:48
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей

Майкл Калви. Антон Новодережкин/ ТАСС
Майкл Калви
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Судебная коллегия смягчила основателю инвестфонда Baring Vostok наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд смягчил на два месяца условный срок основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви в связи с полным признанием вины в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Читайте также
Мосгорсуд смягчил наказание по делу инвестора Майкла КалвиМосгорсуд проверит законность приговора основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви

"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учетом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины, раскаяния в содеянном смягчила Калви М. Д. наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно", - сказала собеседница агентства.

Ранее условный срок Калви на один год сократил Мосгорсуд.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Калви, было возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор. 

Теги:
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok