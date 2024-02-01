Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей

Судебная коллегия смягчила основателю инвестфонда Baring Vostok наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд смягчил на два месяца условный срок основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви в связи с полным признанием вины в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учетом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины, раскаяния в содеянном смягчила Калви М. Д. наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно", - сказала собеседница агентства.

Ранее условный срок Калви на один год сократил Мосгорсуд.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Калви, было возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.