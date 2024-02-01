Более 500 тыс. человек с начала СВО трудоустроили на российские предприятия ОПК

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский сообщил, что средняя зарплата сотрудников увеличилась на 20-60%

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. человек с начала специальной военной операции (СВО) трудоустроились на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Средняя зарплата сотрудников увеличилась на 20-60%, сообщил в ходе форума "Все для Победы!" заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Вы знаете, сколько мы с начала СВО направили людей на предприятия оборонно-промышленного комплекса? Свыше полумиллиона человек трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Заработная плата с начала СВО, в том числе благодаря министерству обороны, которое, по сути, оплачивает работы, увеличилась существенно - на 20-60%. У нас средняя заработная плата составляет около 90 тыс. [рублей]", - сказал он.