Эксперт: децентрализованные финансы могут снизить эффект от санкций против РФ

Директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате Алексей Егармин отметил, что еще в 2011 году стало известно и неработоспособности мировой банковой системы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Создание системы расчетов, основанной на децентрализованных финансах, может защитить Россию от воздействия западных санкций. Такое мнение озвучил ТАСС директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин.

"В целом то, что банковская расчетная система, как она устроена в мире и у нас, неработоспособна в том виде, в котором она существует, было известно еще в 2014 году. <...> Мы уже тогда слышали какие-то угрозы: "Мы там вас отключим, мы там вас заблокируем". Если бы был алгоритм [децентрализованных] финансовых взаимодействий, расчетных механизмов, нас (Россию - прим. ТАСС) сейчас бы никто не смог никак тронуть. Единственный способ сделать из этого вывод - срочно развить систему децентрализованных финансов, которая основана на технологиях, которые используют криптовалюты", - сказал он.

Егармин также отметил, что курс правительства Турции, направленный на сотрудничество с Россией, дал республике хорошие экономические результаты. Однако в частных коммерческих банках Турции присутствуют западные акционеры, которые пытаются провести решения, направленные против России, указал он.

Кроме того, по его словам, многие физические лица открывали счета в турецких банках "не совсем в рамках действующего законодательства". "Пришел час, когда стали наводить порядок", - сказал Егармин.

15 января турецкая газета Ekonomim сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказа банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Отмечалось, что проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры стали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России: такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, подобные денежные переводы почти прекратились с 1 января.