Tesla проведет голосование акционеров по переносе регистрации компании в Техас

Более 1 млн пользователей приняли участие в голосовании по этому вопросу, 87,1% из них высказались в пользу перерегистрации

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Илон Маск анонсировал голосование акционеров производителя электромобилей Tesla по вопросу о переносе регистрации компании из штата Делавэр в штат Техас.

Ранее суд в Делавэре посчитал выплату бизнесмену вознаграждения в размере свыше $55 млрд "непостижимо высокой". "Компания немедленно приступит к организации голосования акционеров по вопросу переноса регистрации компании в Техас", - написал Маск в X. До этого он провел опрос, где предложил своим подписчикам решить, стоит ли переносить юридический адрес Tesla. Более 1 млн пользователей приняли участие в голосовании, 87,1% из них высказались в пользу перерегистрации.

31 января суд в Делавэре признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд, поясняет агентство Reuters. Судья посчитала, что сумма вознаграждения слишком велика, а решение совета директоров о ее выплате бизнесмену несправедливо по отношению к акционерам. "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр", - написал предприниматель после оглашения решения суда.