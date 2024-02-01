Крупная транспортная компания открыла первый в ЛНР грузовой склад

До открытия подразделения ближайшие склады "Деловых линий" находились в Каменск-Шахтинске и Ростове-на-Дону, откуда клиенты самовывозом забирали грузы

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Российская транспортная компания "Деловые линии", входящая в перечень системообразующих, открыла первый грузовой терминал в Луганской Народной Республике (ЛНР), говорится в пресс-релизе компании перевозчика.

До открытия подразделения ближайшие склады оператора находились в Каменск-Шахтинске и Ростове-на-Дону, откуда клиенты самовывозом забирали грузы.

"Подразделение перевозчика площадью 1,5 тыс. квадратных метров расположилось по адресу улица Молодежная, 20 - недалеко от основной магистрали Луганска. Новый терминал значительно упростит логистику как в самом Луганске, так и в ближайших населенных пунктах - Свердловске, Антраците, Краснодоне, Красном Луче и Ровеньках. Сейчас грузооборот по Луганску достигает 300 тонн входящего и 80 тонн исходящего груза ежемесячно, и с восстановлением экономики города эти цифры существенно вырастут", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе транспортно-логистического оператора добавили, что новый терминал будет принимать к отправке грузы весом до 2,5 тонны и длиной не более 6 м. Отмечается, что чаще всего в ЛНР заказывают перевозку стройматериалов, запчастей и оборудования.

Ранее в министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР рассказали, что в регионе отсутствуют крупные перевозчики и транспортные компании. Доставка любых товаров, заказанных в регион, осуществлялась через перевалочные пункты в приближенных к КПП городах и населенных пунктах.

"Деловые линии" - один из ведущих российских транспортно-логистических операторов, компания внесена Минтрансом РФ в перечень системообразующих. По данным исследования Infranews, "Деловые линии" занимают больше четверти российского рынка в сегменте перевозок сборных грузов.