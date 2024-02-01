На товарной бирже прошли первые торги промышленным маргарином

В ФАС сообщили, что торги будут проводиться на регулярной основе, не реже двух раз в неделю

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. На Национальной товарной бирже прошли первые торги промышленным маргарином, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В январе 2024 года на Национальной товарной бирже прошли первые торги промышленным маргарином. Всего реализовано 40 тонн продукции на сумму 4,1 млн рублей", - уточнили в службе.

Там указали, что торги будут проводиться на регулярной основе, не реже двух раз в неделю. При этом минимальный размер лота составляет 5 тонн.

"Это стало возможным в связи с выдачей ФАС России предписания ГК "Русагро" в 2023 году. Ранее служба выдала ГК "Русагро" предписание по итогам рассмотрения ходатайства о согласовании сделки по покупке активов на рынке маргарина. В рамках его исполнения компания в течение 5 лет реализовывать на биржевых торгах не менее 10% процентов от объема продаж промышленного маргарина на внутреннем рынке за прошедший год", - добавили в ФАС.

Торги проводятся в режиме товарных аукционов. Их особенностью являются низкие барьеры входа, что способствует расширению перечня участников аукционов, подчеркнули в службе.

Реализация этой инициативы должна обеспечить ликвидность биржевых торгов маргарином, результаты которых могут стать основой для формирования репрезентативного биржевого индекса на этот товар.