Почти 90 заявок провайдеров хостинга находятся на рассмотрении для включения в реестр РКН

Всего Роскомнадзор включил в реестр 265 провайдеров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 90 заявок на включение в реестр от провайдеров хостинга на сегодняшний день находятся на рассмотрении Роскомнадзора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"На сегодняшний день Роскомнадзор включил в реестр 265 провайдеров, 89 заявок находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Роскомнадзоре, с 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр, запрещено оказывать услуги хостинга в России. "Все организации, которые оказывают услуги хостинга в России, должны быть учтены в реестре Роскомнадзора. Для компаний, которые в него не вошли, законодательство пока не предусматривает административную ответственность. Однако им теперь запрещено оказывать услуги хостинга на территории нашей страны", - пояснили в ведомстве.

О новых требованиях

Ранее Минцифры РФ выступило с предложением о внедрении правил ведения реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзора. С 1 февраля такая организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг хостинга. Заявка на включение в реестр рассматривается в течение 15 рабочих дней.

Федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга, вступил в силу 1 декабря 2023 года. Так, для защиты информации в своей инфраструктуре компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен, информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени, расположенные на территории РФ.

Помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета. Обслуживать хостинг-провайдеры смогут только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов: с помощью ЕСИА, Единой биометрической системы, усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей банка России.