OMV в 2023 году получала газ от "Газпрома" в предусмотренных контрактом объемах

Этого не было в 2022 году, но было в 2023 году, отметил глава компании Альфред Штерн

ТАСС, 1 февраля. Австрийская нефтегазовая компания OMV в 2023 году получала от "Газпрома" 100% обещанных контрактом в Австрии объемов газа, заявил в ходе пресс-конференции глава OMV Альфред Штерн.

"У нас есть договор поставок с "Газпромом" в Германии и еще один - в Австрии. Договор поставок в Германии был остановлен в середине 2022 года. Но в 2023 году "Газпром" поставлял обещанные по контракту [в Австрии] объемы. Этого не было в 2022 году, но было в 2023 году", - сказал он.

OMV придерживается санкций Запада против РФ, но они не затрагивают поставки российского газа, отметил Штерн. Кроме того, контракт на поставку газа с "Газпромом" предусматривает опцию "бери или плати", которую "OMV не может проигнорировать без веской причины", добавил топ-менеджер австрийской компании.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.