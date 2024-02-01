Около 60 тыс. НКО смогут пользоваться пониженными тарифами по оплате страховых взносов

Это коснется социально ориентированных некоммерческих организаций, вошедших в реестр Минэкономразвития России и религиозных организаций, отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 60 тыс. некоммерческих организаций (НКО) с 2025 года смогут бессрочно пользоваться пониженными тарифами по оплате страховых взносов. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Это коснется социально ориентированных некоммерческих организаций, вошедших в реестр Минэкономразвития России и религиозных организаций, которые с 2025 года смогут бессрочно пользоваться пониженными тарифами по оплате страховых взносов. Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономразвития и внесен на рассмотрение в правительство России.

Накануне кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что льготная страховая ставка для некоммерческих организаций в 7,6% должна быть продлена.

С 1 января 2023 года НКО выплачивают 30% страховых взносов вместо ранее действующих 20%. Однако некоторые из организаций могут применять пониженные тарифы, которые составляют 7,6%.

"По решению президента действие льготных ставок по страховым взносам для социально ориентированных НКО продлевается. Более того, будет действовать на бессрочной основе, что очень важно для развития отрасли. Это решение затрагивает более 60 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций, в которых занято почти 4,5 млн человек. Если бы это решение не было принято, то с 2025 года социально ориентированные НКО платили бы страховые взносы в размере 30%, что в текущих условиях является существенной нагрузкой для сектора, который, в свою очередь, оказывает поддержку детям, пожилым людям и другим нуждающимся категориям населения", - сказала Илюшникова. По ее словам, ранее важность продления этой поддержки "мы обсуждали с сектором в ходе различных мероприятий".

Она пояснила, что предлагаемыми Минэкономразвития изменениями в законодательство в случае сохранения права пользоваться пониженными тарифами для НКО и введения новых категорий плательщиков страховых взносов, "около 60 тыс. организаций смогут воспользоваться возможностью платить пониженные страховые взносы 7,6% с 2025 года и далее - бессрочно".