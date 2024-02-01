Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Закон вступит в силу с 1 апреля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере ", - написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас розничная продажа алкоголя и продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также для недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в некоторых субъектах Российской Федерации суррогатной алкогольной продукцией "Мистер сидр", запрещается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов, производство пивных напитков из закупленного пива, использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

В качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным во втором чтении поправкам, действие норм закона, касающихся права регионов ограничивать время работы так называемых наливаек, не будет касаться ресторанов. "Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Как пояснил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, у законодателя нет намерения грести всех под одну гребенку и создавать проблемы качественному и ответственному общепиту в регионах, особенно с учетом сохраняющегося дефицита подходящих для этого бизнеса торговых площадей. "Поэтому честные и добросовестные предприниматели, настоящие, а не фальшивые рестораны и кафе, смогут продолжить свою работу. Конечно же, при обязательном условии соблюдения всех законных прав и интересов своих соседей - санитарно-эпидемиологических норм, законодательства о тишине. Что же до псевдокафе и "наливаек", то, будем надеяться, их дни сочтены", - указал он.

Также вводятся нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юридические лица и индивидуальные предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

Как сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, в постановлении Госдумы о принятии закона в третьем чтении содержится рекомендация региональным властям представить в нижнюю палату парламента до 1 октября 2024 года информацию о реализации мер, прописанных законом.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.