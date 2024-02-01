Чукотка направит 543 млн рублей на развитие Певека и Билибино

Помощь в социальном развитии городов, в которых находятся предприятия атомной отрасли, является одним из важных аспектов социальной ответственности Росатома

ТАСС, 1 февраля. Компания "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) и правительство Чукотского автономного округа направят более 543 млн рублей на развитие арктических городов Певек и Билибино, сообщили журналистам в пресс-службе "Росэнергоатома".

"Росэнергоатом" и правительство Чукотского АО направят свыше 543 млн рублей на развитие городов Певек и Билибино. Генеральный директор концерна Александр Шутиков и губернатор Владислав Кузнецов подписали программу финансирования инициатив на 2024-2025 годы", - говорится в распространенном сообщении.

Шутиков отметил, что помощь в социальном развитии городов, в которых находятся предприятия атомной отрасли, является одним из важных аспектов социальной ответственности Росатома. "Поддержку получают как крупные запросы на улучшение городской инфраструктуры, так и проекты точечной модернизации и дооснащения городских объектов", - сказал он.

В Билибино средства планируется направить на обеспечение центральной библиотеки, покупку мебели для детских садов, школ, районного центра детского образования, детско-юношеской спортивной школы, городского краеведческого музея, а также на ремонт кровли спортивно-оздоровительного комплекса, внутриквартальных проездов, благоустройство территории на "Антенном поле". В Певеке благоустроят территорию культурно-досугового комплекса "Айсберг", завершат работы по обустройству городской набережной и начнут строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Кузнецов, в свою очередь, подчеркнул, что перечень инициатив, подписанных сторонами, подразумевает конкретный план действий и сроков их реализации. "Развитие партнерства с госкорпорацией "Росатом" дает мощный импульс инновационному и промышленному развитию не только атомных городов северного региона, но и всего Чукотского автономного округа. <...> Взаимодействие с социально-ответственными организациями позволяет эффективнее благоустраивать территории муниципалитетов Чукотки", - приводятся в сообщении слова губернатора.

За 2021-2023 годы более 680 млн рублей в рамках благотворительной помощи было направлено на благоустройство территорий Билибино и Певека.