В Великом Новгороде будут производить соки "НАР"

В сутки будет производиться 80 тыс. литровых бутылок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Запуск первой линии соков "НАР" планируется весной этого года в Великом Новгороде. В сутки будет производиться 80 тыс. литровых бутылок, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале по итогам проведенного инвестиционного совета.

"Запуск первой линии соков планируется весной этого года. В сутки будет производиться 80 тыс. литровых бутылок сока. Для региона - это 60 новых рабочих мест. В планах инвестора расширять производство и в будущем принять на работу еще около ста человек", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона, он поддержал не только новый инвестиционный проект, но и пообещал привести в нормативное состояние дорогу, которая ведет к будущему производству.

Также на инвестсовете "Сбер "и компания-партнер SberDevices представили проект по производству умных телевизоров Sber на территории особой экономической зоны "Новгородская". Запуск первой партии - конец сентября - начало октября. Планируется создать до 220 рабочих мест.

"У проекта большая социальная значимость. Это современное высокотехнологичное производство. Коллеги плотно работают с НовГУ. Обсуждают работу и практику молодых специалистов на предприятии", - добавил глава региона.