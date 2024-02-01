Председатель польского концерна Orlen покидает свой пост

Даниэль Обайтек прекратит выполнять свои обязанности с 5 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек покидает свой пост. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Наблюдательный совет [концерна Orlen] отозвал Даниэля Обайтека из правления", - цитирует Polsat коммюнике совета.

В соответствии с решением совета Обайтек прекращает выполнять свои обязанности с 5 февраля.

Даниэль Обайтек стал руководителем концерна в феврале 2018 года. После прихода к власти правительства Дональда Туска заявил о намерении покинуть свой пост.

Во вторник прокуратура города Плоцка, где расположена штаб-квартира концерна, начала расследование обстоятельств слияния энергетических концернов Orlen и Lotus, инициатором которого был Обайтек. По мнению следствия, это слияние могло нанести концерну Orlen убыток в размере 4-х млрд злотых (около $1 млрд).