Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждение ситуации на нефтяном рынке

На таких встречах обычно определяются рекомендации по политике альянса по добыче нефти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором участники альянса оценят текущую ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На таких встречах обычно анализируется ситуация на нефтяном рынке и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

На предыдущей общей министерской встрече ОПЕК+ 30 ноября 2023 года несколько стран альянса, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, некоторые стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце января говорил, что сейчас мировой рынок нефти сбалансирован и контролируем благодаря действиям ОПЕК+.