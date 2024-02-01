Минцифры планирует внедрить в 2024 году технологию ChatGPT на "Госуслугах"

Министр цифрового развития России Максут Шадаев отметил, что государственные услуги будут оказываться онлайн

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует в 2024 году начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии ChatGPT для консультации граждан. Об этом сообщил в ходе открывшегося в Алма-Ате цифрового форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означается, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления", - сказал министр.

Согласно презентации, которая была представлена министром на пленарном заседании форума Digital Almaty 2024, запустить технологию ChatGPT на портале планируется в 2024 году.

На данный момент цифровой помощник портала "Госуслуги" "Робот Макс" обработал более 450 млн запросов, отмечается также в презентации.

В 2024 году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.