МЭР: порядка 15% российских выпускников в сфере ИИ трудоустраиваются в крупные компании

Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что на стартовых позициях они зарабатывают в два раза больше, чем в среднем по стране

ПЕРМЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 15% выпускников профильных образовательных программ в сфере искусственного интеллекта (ИИ) трудоустраиваются в крупные российские компании, зарабатывая на стартовых позициях в два раза больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников в ходе VIII Пермского экономического конгресса "Экономика 5.0: коллективный интеллект и развитие".

"Google, Amazon, Microsoft уже вступили в борьбу за квалифицированный персонал и прорывные идеи. Мы также двигаемся в этом тренде, у нас порядка 15% выпускников профильных образовательных программ в сфере искусственного интеллекта устраиваются в крупные компании, такие как "Яндекс", "Сбер" и аналоги, причем на стартовой позиции зарабатывают в два раза больше, чем в среднем по стране", - сказал Колесников.

По его словам, согласно обновленной национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, к 2030 году в России необходимо выпускать в год 15,5 тыс. специалистов - практиков в сфере ИИ. Однако, как отметил замминистра, по оценкам бизнеса, высокий уровень подготовки пока обеспечивают только 10 из 180 технических и математических вузов страны.

Решить проблему дефицита кадров в этой области планируется с помощью ежегодного обновления образовательных программ, грантов ученым и сотрудникам компаний за преподавание в вузах, регулярного обучения преподавателей, увеличения числа кружков и курсов дополнительного образования в области математики и информатики в школах. Кроме того, предполагается развивать программы по привлечению иностранных студентов из дружественных стран для обучения в России. В итоге, по расчетам МЭР, до 2030 года в России будет подготовлено порядка 70 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта. "Считаем, что у России очень серьезный задел, чтобы занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта и стать одной из самых комфортных регуляторий в сфере искусственного интеллекта в мире", - добавил Колесников.

В начале октября 2023 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что утверждение обновленной национальной стратегии по развитию ИИ до 2030 года ожидается в ближайшее время. Вице-премьер напомнил, что основные направления стратегии были одобрены в сентябре прошлого года на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Пермский экономический конгресс проходит в Перми в восьмой раз. В этом году конгресс посвящен 65-летию экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а его тема - "Экономика 5.0: коллективный интеллект и развитие". 1 и 2 февраля вуз соберет на своей территории ведущих экономистов, предпринимателей, государственных деятелей и политиков для обсуждения вызовов, стоящих перед городом, краем и страной, а также для формирования предложений по развитию городской, региональной и национальной экономик.