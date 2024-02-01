На Запорожье градообразующие заводы "Бердянские жатки" и "АЗМОЛ" перешли в госуправление

Соответствующее решение приняли в связи с недобросовестной работой предыдущего администратора, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Два градообразующих предприятия в Бердянске Запорожской области перешли в государственное управление, это "Бердянские жатки" и нефтехимический завод "АЗМОЛ", сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Принято решение о передаче управления предприятиями ЧАО "Бердянские жатки" и ПАО "Азовские смазки и масла" в ведение государственного оператора ГУП "Корпорация развития Запорожской области", в связи с недобросовестной работой предыдущего администратора. Первоочередными задачами ГУП "Корпорация развития Запорожской области" являются: возобновление работы предприятий, привлечение крупных инвесторов с государственным участием, инвентаризация всего имущественного комплекса, погашение задолженностей по заработной плате", - написал Балицкий.

Он уточнил, что "к трудовым коллективам предприятий выехали замгубернатора Запорожской области Роман Батршин, председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов и зампредседателя правительства Юрий Гуськов". "Именно понимание ситуации рабочими предприятий, понимание ими дальнейшего движения и развития сегодня в приоритете, ведь от специалистов во многом зависит полноценная работа заводов. Стратегия развития предприятий должна быть четкой и понятной, а сохранение профессионального коллектива - в приоритете", - добавил губернатор.

Продукция заводов "Бердянские жатки" и "АЗМОЛ" ("Азовские смазки и масла") используется в разных отраслях экономики: машиностроении, металлообработке, химической промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, в IT и транспорте. На "Бердянских жатках" в разработке три новых вида жаток, которые позволят повысить скорость и собираемость урожая. Завод "АЗМОЛ" разрабатывает узкоспециализированные смазочные материалы для работы в сложных условиях: как по температурному режиму, так и по нагрузкам. Масла под торговым знаком "АвиОйл" представлены во всех регионах РФ.

На предприятиях группы компаний в Запорожской области работают более тысячи человек. Администрация и правительство Запорожской области встретились с коллективами предприятий, были обозначены планы работы на ближайшее время.