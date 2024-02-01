Узкий состав Евразийского межправсовета обсудит защитные меры в торговле 2 февраля

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, "это очень непростой процесс, где каждому приходится идти на какие-то уступки"

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Участники заседания в Казахстане Евразийского межправительственного совета в узком составе, где 2 февраля примет участие российский премьер Михаил Мишустин. Они обсудят различные защитные меры в торговле, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Плюс, конечно, в узком составе, как обычно, обсуждаются различного рода защитные меры в торговле. Здесь у каждой страны есть свои интересы, и мы их балансируем в рамках каких-то пакетных договоренностей. Это очень непростой процесс, где каждому приходится идти на какие-то уступки, но в то же время мы научились договариваться, слышать коллег, и коллеги слышат нас", - заявил Решетников.

Мишустин в четверг прибыл в Казахстан, российский премьер проведет двусторонние встречи с председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым и с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, а также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума "Digital Almaty 2024".