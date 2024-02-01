Россельхознадзор заявил о ввозе более 78 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции

Речь идет о поставках в январе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 78 млн яиц ввезено в Россию в январе 2024 года из Белоруссии, Азербайджана и Турции, сообщил Россельхознадзор.

"За январь 2024 года на отечественный рынок ввезено 78,9 млн шт. яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в январе 2024 года из Азербайджана в Россию поступило 4,2 млн яиц, из Турции - 5,6 млн штук, из Белоруссии - 69 млн яиц, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ведомство сообщает, что Россельхознадзор с начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции проконтролировал ввоз более 11,1 млн яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания.

Решение об открытии российского рынка для импорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года. Первая партия азербайджанского столового яйца завезена в Россию 19 декабря 2023 года. Возможность ввоза яиц с ряда турецких предприятий была одобрена Россельхознадзором с 23 ноября 2023 года. Первая партия яиц из Турции поступила в Россию 3 января 2024 года.

В то же время, отмечает ведомство, стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию остается Белоруссия. По данным ФГИС "Аргус", на российский рынок в течение четырех последних лет поступало в среднем более 630 млн пищевых яиц в год.

"В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия. В рамках досмотра инспекторы осуществили документарную проверку, сверку с маркировкой на упаковке, а также провели отбор проб для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения. По результатам проверки было принято решение о разрешении ввоза яиц для дальнейшей реализации на территории России, поступившая продукция соответствует требованиям России", - говорится в сообщении ведомства.

О ситуации с ценами

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 23 по 29 января 2024 года цены на них снизились на 1%, с 16 по 22 января 2024 года - на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.