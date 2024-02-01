В Казахстане на переговорах с участием Мишустина обсудят транспортный коридор и грузы

Они пройдут 1-2 февраля

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Вопросы развития транспортных коридоров и транзита грузов будут обсуждаться в рамках переговоров в Казахстане 1-2 февраля, в которых участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Отдельным блоком в эти два дня будут обсуждаться транспортные коридоры, расширение числа наших интеграционных проектов, это будет касаться и восточной нитки Север - Юг, то есть то, что идет через территорию Казахстана и Туркменистана в Иран, и вопросы развития железнодорожных путей уже на территории Киргизии и Казахстана - стыковка тоже с выходом в Китай, тоже для нас важный путь, по которому идет и наш экспорт, и импорт. Это, конечно, вопросы транзита, потому что достаточно интенсивно идет перераспределение грузов, и не всегда транспортная инфраструктура наших коллег полностью справляется с нашими потребностями, равно как и у коллег есть некие запросы по нашей транспортной инфраструктуре", - сообщил Решетников.

Министр заметил, что совместная работа в рамках ЕАЭС является важным локомотивом, который двигает вперед и российскую экономику, потому что значимая часть российского экономического роста связана с внешней торговлей, с кооперацией и транзитом грузов.

"Мы подводим итоги председательства РФ в Евразийском экономическом союзе, и что здесь надо отметить. Во-первых, у нас устойчивый экономический рост, у нас порядка 3,5% общий рост экономики. У нас устойчивый рост товарооборота взаимного, и доля нашего взаимного товарооборота во внешних обменах тоже растет. У нас рост инвестиций, у нас рост промышленного производства, у нас рост числа взаимных проектов, промышленных проектов, кооперационных проектов. Вы знаете, что в прошлом году это было одним из приоритетов председательства РФ", - подчеркнул Решетников.

Мишустин прибыл в Казахстан, российский премьер проведет двусторонние встречи с председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым и с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, а также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума Digital Almaty 2024.