Решетников заявил, что Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков

Министр экономического развития РФ отметил, что они стремятся представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Западные страны пытаются выдавить Россию с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, Москва активно этому противодействует, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

При этом, по словам министра, позиции РФ на мировых рынках продовольственных товаров, энергетической, металлургической продукции, черных и цветных металлов прочны.

"Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся экономик. И они нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем", - сказал Решетников.

"В то же время постоянно требуется донастройка транспортной системы, платежных систем, финансовых расчетов, потому что наши "коллеги", в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию, свое сырье в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам, навязать им такую торговую политику в ущерб их интересам", - заявил Решетников, отметив, что российские власти и бизнес этому активно противодействуют.