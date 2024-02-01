ПСБ расширил покрытие бесплатной сети wi-fi в Донбассе и Новороссии

В кредитной организации отметили, что пользоваться интернетом через wi-fi от ПСБ можно без ограничений по времени

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. ПСБ оснастил бесплатным wi-fi 37 мест общественного отдыха в 26 городах Донбасса и Новороссии, сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ расширил доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в городских пространствах для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Банк запустил бесплатный wi-fi в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах в 26 городах новых субъектов. Оснащение общественных пространств скоростным беспроводным доступом к сети "Интернет" - это еще один этап масштабной работы ПСБ по цифровизации новых регионов России", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.

Также в пресс службе кредитной организации добавили, пользоваться интернетом через wi-fi от ПСБ можно без ограничений по времени. Простая и понятная авторизация в сети производится при первом подключении, в дальнейшем доступ в интернет на телефоне появляется автоматически - при попадании смартфона в зону покрытия wi-fi.