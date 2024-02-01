Первую группу спутников высокоорбитальной интернет-сети РФ запустят в 2026 году

Как отметил министр цифрового развития Максут Шадаев, это позволит обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Первая группировка космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году. Об этом сообщил в ходе открывшегося в Алма-Ате цифрового форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Особое внимание мы также будем уделять развитию космических группировок для доступа к интернету. Первая наша группировка, четыре аппарата, для использования на высокоэллиптической орбите будет сформирована в 2026 году, аппараты будут запущены", - сказал он.

Шадаев отметил, что это позволит обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране.

Он также сообщил, что к 2030 году планируется завершить первый этап создания российской большой группировки спутников, которая будет использоваться на низких орбитах, планируется вывести около 700 аппаратов.

О развитии высокоскоростной связи

Кроме того, как подчеркнул Шадаев, стоит задача обеспечить доступ к беспроводной высокоскоростной передачи данных стандарта LTE во всех населенных пунктах, включая малочисленные.

"Также LTE мы планируем сделать до 2030 года вдоль всех федеральных дорог. А в крупных городах мы планируем развивать фиксированные сети с учетом роста трафика, чтобы в каждом многоквартирном доме абонент мог получать скорость не меньше 1 Гбит/с", - рассказал он.

Также в мегаполисах планируем развивать 5G, но уже на основе российских базовых станций, добавил Шадаев.

О форуме

В 2024 году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.